22.12.2021 12:26 Рита Парфенова

Два депутата горсовета сложили свои полномочия

Девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва началась с политического заявления.

Политическая партия Шария отозвала двух депутатов городского совета, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



По заявлению депутата горсовета от «Партии Шария» Владимира Плетнева, политическая сила отозвала двух своих депутатов – Никиту Роженко и Сергея Сироту.



«14 декабря на 9-м внеочередном съезде партии Шария единогласно принято решение о досрочном отзыве депутатов Харьковского горсовета Никиты Роженко и Сергея Сироты, избранных от харьковской областной организации Политическая партия Шария на основании п. 5 ст. 37 Закон Украины «О статусе депутатов городских советов» по народной инициативе», – сообщил Плетнев.



Отозванные депутаты утрачивают свои полномочия с момента принятия решения руководящим органом, которым является съезд, и поэтому не участвуют в работе сегодняшней сессии горсовета.



Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».