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22.12.2021  12:26   Рита Парфенова

Два депутата горсовета сложили свои полномочия

Девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва началась с политического заявления.

сессия Харьковского городского совета

Политическая партия Шария отозвала двух депутатов городского совета, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

По заявлению депутата горсовета от «Партии Шария» Владимира Плетнева, политическая сила отозвала двух своих депутатов – Никиту Роженко и Сергея Сироту.

«14 декабря на 9-м внеочередном съезде партии Шария единогласно принято решение о досрочном отзыве депутатов Харьковского горсовета Никиты Роженко и Сергея Сироты, избранных от харьковской областной организации Политическая партия Шария на основании п. 5 ст. 37 Закон Украины «О статусе депутатов городских советов» по народной инициативе», – сообщил Плетнев.

Отозванные депутаты утрачивают свои полномочия с момента принятия решения руководящим органом, которым является съезд, и поэтому не участвуют в работе сегодняшней сессии горсовета.

Напомним, девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета. На повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное».

Тэги:  сессия, харьков
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