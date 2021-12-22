22.12.2021 12:01 Рита Парфенова

Началась сессия Харьковского городского совета

Девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, на сессии присутствуют руководители исполнительных органов городского совета, представители средств массовой информации.

Для работы сессии зарегистрировались 75 депутатов.

В повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное». Планируется принять изменения по ряду социально-экономических программ. Также будут внесены кадровые изменения и созданы новые коммунальные предприятия.



Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7 канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.