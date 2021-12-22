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22.12.2021  12:01   Рита Парфенова

Началась сессия Харьковского городского совета

Девятая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 22 декабря, в сессионном зале горсовета.


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Как сообщает РЕДПОСТ, на сессии присутствуют руководители исполнительных органов городского совета, представители средств массовой информации.

Для работы сессии зарегистрировались 75 депутатов.

В повестке дня – 42 вопроса, основным из которых является бюджет Харькова на 2022 год, а также «Разное». Планируется принять изменения по ряду социально-экономических программ. Также будут внесены кадровые изменения и созданы новые коммунальные предприятия.
 
Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7 канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Тэги:  сессия, харьков
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