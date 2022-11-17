17.11.2022 19:32 Рита Парфенова

Захисники України отримуватимуть Премію Харківської міської ради

Зміни до Положення про Премію Харківської міської ради внесли на сесії Харківської міської ради.

Як передае РЕДПОСТ, Премію Харківською міської ради доповнили номінацією «Захист державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України та зміцнення оборони міста Харкова».



Це рішення є підставою для вручення Диплома лауреата та здійснення виплати грошової частини премії.

Нагадаємо, на сесії міськради 17 листопада низці харків'ян присвоїли Премію 2022 року.