Захисники України отримуватимуть Премію Харківської міської ради

Зміни до Положення про Премію Харківської міської ради внесли на сесії Харківської міської ради.
Як передае РЕДПОСТ, Премію Харківською міської ради доповнили номінацією «Захист державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України та зміцнення оборони міста Харкова».
Це рішення є підставою для вручення Диплома лауреата та здійснення виплати грошової частини премії.
Нагадаємо, на сесії міськради 17 листопада низці харків'ян присвоїли Премію 2022 року.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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