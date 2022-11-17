    
Главная Новини Харкова Влада Захисники України отримуватимуть Премію Харківської міської ради
17.11.2022  19:32   Рита Парфенова

Захисники України отримуватимуть Премію Харківської міської ради

Зміни до Положення про Премію Харківської міської ради внесли на сесії Харківської міської ради.

война в Украине

Як передае РЕДПОСТ, Премію Харківською міської ради доповнили номінацією «Захист державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України та зміцнення оборони міста Харкова».

Це рішення є підставою для вручення Диплома лауреата та здійснення виплати грошової частини премії.

Нагадаємо, на сесії міськради 17 листопада низці харків'ян присвоїли Премію 2022 року.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, премия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Влада Влада Харкова просить передати до комунальної власності Інститут протезування 17.11 Влада У Харкові представників малого бізнесу звільнили від орендної плати за весну 17.11 Влада У Харкові створили другий інклюзивно-ресурсний центр
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 