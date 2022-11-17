Харків’янам присудили Премії міської ради

Низці харків’ян присвоїли Премії Харківської міської ради 2022 року.
Таке рішення ухвалили 17 листопада на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
Під час воєнного стану премію присудили у таких номінаціях: «Промисловість, підприємництво, будівництво, транспорт та зв’язок», «Житлово-комунальне господарство, благоустрій та екологія», «Охорона здоров’ я та соціальний захист», «Журналістика та засоби масової інформації».
Серед нагороджених - колективи компаній, зокрема, «Салтівський хлібозавод», «Епіцентр», робітники комунальних підприємств «Шляхрембуд», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківжилбуд», «Харківспецбуд», «Салтівське трамвайне депо», «Харківські теплові мережі», медичні працівники Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, соціальні працівники, волонтери.
З повним списком лауреатів можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, 17 листопада у Харькові в дистанційному режимі проходить 13-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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