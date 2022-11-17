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17.11.2022  14:13   Рита Парфенова

Харків’янам присудили Премії міської ради

Низці харків’ян присвоїли Премії Харківської міської ради 2022 року.

флаг Харькова

Таке рішення ухвалили 17 листопада на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Під час воєнного стану премію присудили у таких номінаціях: «Промисловість, підприємництво, будівництво, транспорт та зв’язок», «Житлово-комунальне господарство, благоустрій та екологія», «Охорона здоров’ я та соціальний захист», «Журналістика та засоби масової інформації».

Серед нагороджених - колективи компаній, зокрема, «Салтівський хлібозавод», «Епіцентр», робітники комунальних підприємств «Шляхрембуд», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківжилбуд», «Харківспецбуд», «Салтівське трамвайне депо», «Харківські теплові мережі», медичні працівники Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, соціальні працівники, волонтери.

З повним списком лауреатів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 17 листопада у Харькові в дистанційному режимі проходить 13-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, премия, харьков
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