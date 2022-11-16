Змінено дату проведення сесії Харківської міськради

Тринадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 17 листопада.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.
Сесія пройде у дистанційному режимі, початок - о 13:00.
У проєкті порядку денного - 32 питання та «Різне».
Зокрема, депутати розглянуть проєкт бюджету на 2023 рік та внесення змін до міських програм.
Нагадаємо, раніше проведення 13-ої позачергової сесії міськраді 8-го скликання планувалося на середу, 16 листопада.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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