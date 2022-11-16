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16.11.2022  12:03   Рита Парфенова

Змінено дату проведення сесії Харківської міськради

Тринадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 17 листопада.


Фото з відкритих джерел

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.

Сесія пройде  у дистанційному режимі, початок - о 13:00.

У проєкті порядку денного - 32 питання та «Різне».

Зокрема, депутати розглянуть проєкт бюджету на 2023 рік та внесення змін до міських програм.

Нагадаємо, раніше проведення 13-ої позачергової сесії міськраді 8-го скликання планувалося на середу, 16 листопада.

 

 

Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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