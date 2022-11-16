У Харкові зупинилося метро

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Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопала У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.