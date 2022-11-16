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16.11.2022  11:50   Рита Парфенова

У Харкові зупинилося метро

Вранці 16 листопада припинено рух поїздів на всіх гілках Харківського метрополітену.

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», - йдеться в повідомленні.
 
У прес-службі метрополітену зазначили, що тимчасова зупинка пов’язана з енергопроблемами.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.

 

 

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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