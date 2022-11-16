Охороняв псевдополіцію під час окупації: у Харкові судитимуть колаборанта

Справу колаборанта, який працював у псевдополіції під час окупації міста Ізюм, передано до одного з судів Харкова.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Досудовим розслідуванням вставлено, що у середині червня цього року 33-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.
Довірили окупанти не так багато колаборанту: він охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17:00 год до 09:00 год за графіком доба через дві.
Наприкінці вересня правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 33-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Нгадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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