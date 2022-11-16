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16.11.2022  11:30   Рита Парфенова

Охороняв псевдополіцію під час окупації: у Харкові судитимуть колаборанта

Справу колаборанта, який працював у псевдополіції під час окупації міста Ізюм, передано до одного з судів Харкова.

колаборант, який працював у псевдополіції під час окупації міста Ізюм

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням вставлено, що у середині червня цього року 33-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Довірили окупанти не так багато колаборанту: він охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17:00 год до 09:00 год за графіком доба через дві.

Наприкінці вересня правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 33-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

колаборант, який працював у псевдополіції під час окупації міста Ізюм

Нгадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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