16.11.2022 11:30 Рита Парфенова

Охороняв псевдополіцію під час окупації: у Харкові судитимуть колаборанта

Справу колаборанта, який працював у псевдополіції під час окупації міста Ізюм, передано до одного з судів Харкова.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням вставлено, що у середині червня цього року 33-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.



Довірили окупанти не так багато колаборанту: він охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17:00 год до 09:00 год за графіком доба через дві.



Наприкінці вересня правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 33-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).





Нгадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».