16.11.2022 11:01 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Фото з відкритих джерел

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 036 осіб. Одужало 306 170 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1628 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 15 осіб (усі - мешканці міста Харкова). 6 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмсокьму, 4 - в Богодухівському, 2 - у Лозівському районах області.

Нагадаємо, у період з 12 по 14 листопада офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.