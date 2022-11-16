Фото наслідків ракетних ударів по Харкову та передмістю

Розпочато провадження по факту ракетной атаки на критичну інфраструктуру Харківщини та обстріли двох районів області.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
15 листопада близько 16 години дня російські військові завдали удари ракетами типу С-300 по об‘єктам критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження.
Протягом дня ворог не припиняв обстріли Куп’янського району. Внаслідок обстрілу окупантами с. Берестове травмовано 73-річну жінку. Пошкоджено будівлю харчового підриємства, житлові будинки у м. Куп’янськ. У с. Кругляківка зруйновано низку приватних домоволодінь.
Прикордонне з рф місто Вовчанськ також щоденно знаходиться під вогнем російських загарбників. Окупанти прицільно обстрілюють житлові сектори населеного пункту: пошкоджено приватні будинки мешканців.
За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліціі фіксують наслідки ворожих ударів та збирають докази збройної агресії РФ.
Нагадаємо, за добу з 15 по 16 листопада слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та зафіксували понад 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд в наслідок обстрілів та пожеж.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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