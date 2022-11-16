    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фото наслідків ракетних ударів по Харкову та передмістю
16.11.2022  10:36   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних ударів по Харкову та передмістю

Розпочато провадження по факту ракетной атаки на критичну інфраструктуру Харківщини та обстріли двох районів області.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетних ударів 15 листопада

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

15 листопада близько 16 години дня російські військові завдали удари ракетами типу С-300 по об‘єктам критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження.

Протягом дня ворог не припиняв обстріли Куп’янського району. Внаслідок обстрілу окупантами с. Берестове травмовано 73-річну жінку. Пошкоджено будівлю харчового підриємства, житлові будинки у м. Куп’янськ. У с. Кругляківка зруйновано низку приватних домоволодінь.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетних ударів 15 листопада

Прикордонне з рф місто Вовчанськ також щоденно знаходиться під вогнем російських загарбників. Окупанти прицільно обстрілюють житлові сектори населеного пункту: пошкоджено приватні будинки мешканців.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліціі фіксують наслідки ворожих ударів та збирають докази збройної агресії РФ.

Новини Харкова: Фото наслідків ракетних ударів 15 листопада

Нагадаємо, за добу з 15 по 16 листопада слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та зафіксували понад 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд в наслідок обстрілів та пожеж.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Армія Ворог завдав масованого ракетного удару, - Генштаб 14.11 Надзвичайні події Окупанти випустили сім ракет по селищу Харківщини (фото) 14.11 Надзвичайні події Військові рф обстріляли Харків ракетами С300
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 