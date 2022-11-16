16.11.2022 10:36 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних ударів по Харкову та передмістю

Розпочато провадження по факту ракетной атаки на критичну інфраструктуру Харківщини та обстріли двох районів області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

15 листопада близько 16 години дня російські військові завдали удари ракетами типу С-300 по об‘єктам критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження.



Протягом дня ворог не припиняв обстріли Куп’янського району. Внаслідок обстрілу окупантами с. Берестове травмовано 73-річну жінку. Пошкоджено будівлю харчового підриємства, житлові будинки у м. Куп’янськ. У с. Кругляківка зруйновано низку приватних домоволодінь.





Прикордонне з рф місто Вовчанськ також щоденно знаходиться під вогнем російських загарбників. Окупанти прицільно обстрілюють житлові сектори населеного пункту: пошкоджено приватні будинки мешканців.



За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Прокурори спільно зі слідчими поліціі фіксують наслідки ворожих ударів та збирають докази збройної агресії РФ.





Нагадаємо, за добу з 15 по 16 листопада слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та зафіксували понад 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд в наслідок обстрілів та пожеж.