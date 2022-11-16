За добу зруйновано понад 15 помешкань у Харківській області

16.11.2022 09:54 Рита Парфенова

Щодня правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За добу з 15 по 16 листопада слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та зафіксували понад 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд в наслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.