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16.11.2022  09:54   Рита Парфенова

За добу зруйновано понад 15 помешкань у Харківській області

Щодня правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

харьков разрушения

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За добу з 15 по 16 листопада слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та зафіксували понад 15 фактів пошкодження будинків та інших споруд в наслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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