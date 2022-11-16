На Харківщині під час обстрілу поранено жінку

За добу з 15 по 16 листопада поранення отримала одна мешканка Харківської області.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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