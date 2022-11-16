16.11.2022 09:27 Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу поранено жінку

За добу з 15 по 16 листопада поранення отримала одна мешканка Харківської області.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі.



За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.