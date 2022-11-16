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16.11.2022  09:27   Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу поранено жінку

За добу з 15 по 16 листопада поранення отримала одна мешканка Харківської області.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 листопада зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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