16.11.2022 09:06 Рита Парфенова

У скількох абонентів Харкова поки що немає енергопостачання

У Харкові на ранок 16 листопада більше 3,5 тисяч абонентів поки що без енергопостачання.



Фото з відкритих джерел

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Вчора ввечері ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по місту Харків та Чугуївському району. Є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.



Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області.



Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.



Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.