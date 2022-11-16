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16.11.2022  09:06   Рита Парфенова

У скількох абонентів Харкова поки що немає енергопостачання

У Харкові на ранок 16 листопада більше 3,5 тисяч абонентів поки що без енергопостачання.


Фото з відкритих джерел

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Вчора ввечері ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по місту Харків та Чугуївському району. Є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.

Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області.

Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.

Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  отключение света, хога, харьков
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