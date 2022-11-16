У скількох абонентів Харкова поки що немає енергопостачання

У Харкові на ранок 16 листопада більше 3,5 тисяч абонентів поки що без енергопостачання.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Вчора ввечері ворог завдав 6 ракетних ударів С-300 по місту Харків та Чугуївському району. Є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.
Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області.
Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.
Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова. Роботи над ліквідацією наслідків ударів тривають.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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