16.11.2022 08:11 Рита Парфенова

Ворог завдав масованого ракетного удару, - Генштаб

Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.