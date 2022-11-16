    
Главная Новини Харкова Армія Ворог завдав масованого ракетного удару, - Генштаб
16.11.2022  08:11   Рита Парфенова

Ворог завдав масованого ракетного удару, - Генштаб

Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  ракетный удар, генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Надзвичайні події Фото наслідків ракетних ударів по Харкову та передмістю 14.11 Надзвичайні події Окупанти випустили сім ракет по селищу Харківщини (фото) 14.11 Надзвичайні події Військові рф обстріляли Харків ракетами С300
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 