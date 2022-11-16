16.11.2022 07:30 Рита Парфенова

16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.







Радіостанцію у Харкові, що був у ті роки столицею Української Соціалістичної Республіки, створювали у порядку бойового наказу. Розташовувалася перша радіостанція у Центральному партійному клубі – сьогодні це будівля Філармонії. Перші слова Українського радіо почули 70 радіоаматорів. Дикторів тоді, звісно, ​​у штаті радіостанції не було. Тому відкрив передачу технік, який за звичкою зв'язківця на початку тричі проговорив у мікрофон «Алло». А потім ще тричі «каже Харків». Ось із такого цікавого моменту розпочалося радіомовлення в Україні. Власне, перший радіоконцерт – це була своєрідна приманка для слухачів. Далі транслювалися пропагандистські радіогазети.



День працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено у 1994 році на підтримку ініціативи працівників цієї галузі України. Він присвячений людям, які щодня забезпечують можливість спілкування у повсякденному житті та простір для комунікацій у бізнесі.



* * *



У світовому масштабі сьогодні відзначається день витримки та терпіння у всьому світі, адже це – Міжнародний день толерантності.



16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів толерантності. Під терпимістю (толерантністю) у Декларації розуміється «повага, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою різняться за зовнішнім виглядом, становищем, мовленням, поведінкою та цінностями і мають право жити у світі і зберігати свою індивідуальність».



В ООН запустили кампанію «Разом для всіх», спрямовану на заохочення терпимості, поваги та гідного життя. Кампанія включає заходи щодо поширення інформації про внесок біженців та мігрантів в економічне, культурне та соціальне життя держав. У її рамках вживаються заходи щодо зміцнення діалогу між біженцями, мігрантами та населенням країн, що приймають.



* * *



Щорічно у середу третього тижня листопада відзначатиме День географічних інформаційних систем, або День ГІС.



Дата введена з ініціативи ряду великих американських компаній та організацій (Національного географічного товариства, USGS, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI).



ГІС – це система, призначена для збирання, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних та пов'язаної з ними інформації про представлені в ГІС-об'єктах. Це офіційне визначення. Але у вузькому розумінні під ГІС розуміється програмний продукт, який дозволяє користувачам редагувати, аналізувати та шукати об'єкти на цифрових картах, а також отримувати про них додаткову інформацію – висота будівлі, адресу, кількість мешканців чи фірм, що в ньому розташовані.



Дані ГІС застосовуються в картографії, геології, метеорології, землеустрій, екології, муніципальному управлінні, транспорті, економіці, обороні та багатьох інших областях.

Прикмети дня

Віруючі православної церкви цього дня вшановують пам'ять святої князівни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича. У народі її прозвали Холодною, оскільки погода у ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.



У цей день уважно спостерігали за погодою, зважаючи на прикмети. «Ганна без снігу — не чекай на хліб», — говорили в народі, передбачаючи майбутній урожай. Морозний день віщував погані справи: "Ганна холодна – осінь голодна".



До речі, якщо увечері ввечері 16 листопада вдарить мороз – зима буде достатньо теплою і без суттєвих перепадів температур.



У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсіма перша риба зірветься з гачка, то улов буде неважливим.

Також цього дня

У 1824 році австралійський дослідник Гамільтон Х'юм виявив річку Мюррей, найдовшу річку в Австралії.



1841 – американець Наполеон Герен запатентував пробковий рятувальний пояс.



1906 – в Англії запатентована перша кінокамера.



1918 – Угорщина проголошена республікою. Тим самим було покладено край майже чотирисотрічному правлінню династії Габсбургів.



1922 – у Харкові почала працювати перша в Україні телефонна станція.



1938 – дата народження спортивної боротьби самбо (абревіатура, утворена від словосполучення «самооборона без зброї») – вид спортивного єдиноборства, а також комплексна система самооборони, розроблена в СРСР у результаті синтезу багатьох національних видів єдиноборств і, зокрема, грузинської боротьби та дзюдо.



1945 – заснована ЮНЕСКО (UNESCO) – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури).



1966 – спостерігався найбагатший зорепад: до 2300 метеорів за хвилину.



1967 – розпочався І Всесвітній конгрес Вільних українців у Нью-Йорку (тривав 16-19.11).



1974 – за допомогою радіотелескопа, спорудженого в кратері вулкана Аресібо (Пуерто-Ріко, США), відправлено перше послання людства до зірок на хвилі 21 см. Повідомлення містило основні дані про нашу цивілізацію; воно було зашифровано двійковим кодом і містило 1679 знаків.



1977 – народилася Меггі Джилленхол, американська актриса («Божевільне серце», «Темний лицар», «Париж, я люблю тебе», «Донні Дарко», «Посмішка Мони Лізи»).



1977 – народилася Оксана Баюл, українська спортсменка-фігуристка, олімпійська чемпіонка 1994 року в одиночному катанні.



1989 – почалася Оксамитова революція у Чехословаччині.



1999 – започатковано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розвитку України.

Іменини відзначають:

Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Ганна, Георгій (Юрій, Єгор), Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, ​​Семен, Сергій, Федір, Федот.