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23.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 червня очікується Хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.  

Температура  повітря вдень 18 – 20° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо соловей не співає, час збирати ячмінь;
  • велика роса обіцяє врожай огірків та горіхів;
  • дощовий день віщує неврожай;
  • якщо дощ йде цього дня, очікуйте ще п'ять днів сирої погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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