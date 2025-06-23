Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 червня очікується Хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
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