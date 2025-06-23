23.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 червня очікується Хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 20° тепла.

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Народні прикмети

якщо соловей не співає, час збирати ячмінь;

велика роса обіцяє врожай огірків та горіхів;

дощовий день віщує неврожай;

якщо дощ йде цього дня, очікуйте ще п'ять днів сирої погоди.