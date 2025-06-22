    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Полуниця на грилі з вершками: вишуканий літній десерт
22.06.2025  21:52   Дмитро Колонєй

Полуниця на грилі з вершками: вишуканий літній десерт

Так, так, цю ягоду можна ще й підсмажити.

Як приготувати полуницю на грилі з вершками: рецепт
 
Як пише РЕДПОСТ, варто приготувати ці несподівані та ефектні ласощі, які ідеально завершують літній обід на свіжому повітрі, гідні кращих ресторанів, а готуються дуже просто.

Що варто врахувати

  • Щоб ягода не розтеклася і не втратила форму на грилі, слід вибрати пружні ягоди, що не перестигли, — вони «поводитимуть» себе на грилі ідеально.
  • Так само можна обсмажувати персики, банани, ананаси, яблука.
  • Замість меду та бальзамічного оцту для цих плодів можна використовувати коричневий цукор та вершкове масло.

Полуниця на грилі з бальзаміком та вершками

Продукти (на 4 порції):

  • Полуниця - 250 г
  • Вершки 33% - 200 мл
  • Бальзамічний оцет - 1 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.
  • Ванільний цукор - 0,5 год. л.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

  1. Помити полуницю.
  2. Обсушити полуницю.
  3. Видалити плодоніжки.
  4. Розрізати великі ягоди навпіл (якщо потрібно).
  5. Розігріти гриль.
  6. Викласти полуницю на решітку.
  7. Обсмажувати 4-5 хвилин, часто перевертаючи, щоби ягоди прогрілися і злегка підрум'янилися.
  8. Перекласти гарячу полуницю у миску.
  9. Додати бальзамічний оцет та мед.
  10. Залишити ягоди на 5 хвилин, щоб вони просочилися та пустили сік.
  11. Збити холодні вершки із цукровою пудрою і ванільним цукром до пишної маси.
  12. Розкласти збиті вершки креманками.
  13. Викласти зверху гарячу полуницю.
  14. Полити соком, що виділився.
  15. Прикрасити м'ятою або зеленим базиліком і одразу подавати.
 
Читайте також:
 
 
Тэги:  рецепт, десерт, літио, полуниця, пікнік, гриль, мед, вершки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.06 Кулінарні рецепти Шашлик із картоплі: пряна закуска для пікніка 20.06 Кулінарні рецепти Рибні котлети в мексиканському стилі: з лаймом, спеціями та гостринкою 19.06 Кулінарні рецепти Літні коктейлі з фруктами: від крюшону до мохіто
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 