22.06.2025 21:52 Дмитро Колонєй
Полуниця на грилі з вершками: вишуканий літній десерт
Так, так, цю ягоду можна ще й підсмажити.
Як пише РЕДПОСТ
, варто приготувати ці несподівані та ефектні ласощі, які ідеально завершують літній обід на свіжому повітрі, гідні кращих ресторанів, а готуються дуже просто.
Що варто врахувати
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Щоб ягода не розтеклася і не втратила форму на грилі, слід вибрати пружні ягоди, що не перестигли, — вони «поводитимуть» себе на грилі ідеально.
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Так само можна обсмажувати персики, банани, ананаси, яблука.
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Замість меду та бальзамічного оцту для цих плодів можна використовувати коричневий цукор та вершкове масло.
Полуниця на грилі з бальзаміком та вершками
Продукти (на 4 порції):
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Полуниця - 250 г
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Вершки 33% - 200 мл
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Бальзамічний оцет - 1 ст. л.
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Мед - 1 ст. л.
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Цукрова пудра - 1 ст. л.
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Ванільний цукор - 0,5 год. л.
Покроковий рецепт приготування
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Помити полуницю.
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Обсушити полуницю.
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Видалити плодоніжки.
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Розрізати великі ягоди навпіл (якщо потрібно).
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Розігріти гриль.
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Викласти полуницю на решітку.
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Обсмажувати 4-5 хвилин, часто перевертаючи, щоби ягоди прогрілися і злегка підрум'янилися.
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Перекласти гарячу полуницю у миску.
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Додати бальзамічний оцет та мед.
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Залишити ягоди на 5 хвилин, щоб вони просочилися та пустили сік.
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Збити холодні вершки із цукровою пудрою і ванільним цукром до пишної маси.
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Розкласти збиті вершки креманками.
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Викласти зверху гарячу полуницю.
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Полити соком, що виділився.
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Прикрасити м'ятою або зеленим базиліком і одразу подавати.
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