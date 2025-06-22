22.06.2025 21:21 Рита Парфенова

У Слобожанському нацпарку повністю пересохли лісові болота — вперше в історії спостережень

Фахівці Слобожанського національного природного парку зафіксували рекордно раннє пересихання боліт — уже на початку червня. Це тривожний сигнал зміни клімату, що загрожує екосистемам регіону.

У Слобожанському національному природному парку зафіксували критичне природне явище: всі лісові болота на його території повністю пересохли вже на початку червня 2025 року. Як повідомили працівники парку, така ситуація спостерігається вперше за десятки років моніторингу й є ознакою масштабних кліматичних змін, передає РЕДПОСТ.

Болота поліського типу, характерні для цієї частини Харківської області, виконують важливі екологічні функції: вони зберігають вологу в лісових масивах, захищають території від пожеж, слугують середовищем існування рідкісних видів рослин і тварин, а також утримують вуглець у вигляді торфу. Однак останніми роками — особливо після 2020-го — клімат у регіоні стає дедалі посушливішим. Через малосніжні зими, спекотні літа й хронічну нестачу опадів болота почали втрачати здатність накопичувати та утримувати воду.

Цього року ситуація стала безпрецедентною: вода не накопичилась навіть після танення снігу, а у багатьох ділянках зникла ще до настання літа. Навіть канали, створені бобрами, які традиційно затримують вологу довше за інші зони, частково висохли.

Фахівці попереджають про низку серйозних наслідків. Ідеться про деградацію болотних екосистем, втрату вологолюбних видів, ризик виникнення торф’яних пожеж, а також збільшення викидів вуглекислого газу з пересохлих торфовищ, що своєю чергою сприяє подальшому посиленню парникового ефекту.

У парку наголошують: болота — це важливі природні системи, які стабілізують клімат і підтримують біорізноманіття. Їхній стан — показник екологічної рівноваги, тому моніторинг триває.

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