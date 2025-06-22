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22.06.2025  19:47   Рита Парфенова

Поліція притягнула до відповідальності водіїв, які порушували правила дорожнього руху в Харкові

Правоохоронці ідентифікували порушників ПДР, відео з якими з’явилися в соцмережах. Проти кермувальників складено адміністративні матеріали за виїзд на зустрічну смугу та порушення правил зупинки перед трамваєм.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
У Харкові поліція продовжує виявляти порушників правил дорожнього руху, відео з якими поширюються в інтернеті. Правоохоронці оперативно встановлюють осіб, що грубо ігнорують ПДР, і притягують їх до адміністративної відповідальності.
 
Нещодавно співробітники поліції розшукали водіїв автомобілів Toyota Camry, Toyota Hilux та Porsche, які на дорозі з двостороннім рухом виїхали на зустрічну смугу. За ці порушення на всіх трьох кермувальників були складені постанови за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.
 
Ще один випадок стосувався водія Kia, який не зупинився перед трамваєм, що стояв на зупинці, та не пропустив пішоходів, які прямували з боку відчинених дверей. Цей водій також поніс адміністративну відповідальність за ч. 2 ст. 122 КУпАП – порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту.
 
Поліція нагадує: дороги — не місце для зухвалої поведінки. Порушення ПДР загрожують безпеці всіх учасників руху. Закликаємо водіїв дотримуватись законодавства та зберігати відповідальність за кермом.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові п’яний водій спричинив ДТП і намагався дати хабар патрульним.
Тэги:  поліція, водій, пдд, харків
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