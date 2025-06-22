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22.06.2025  15:56   Рита Парфенова

У Харкові п’яний водій спричинив ДТП і намагався дати хабар патрульним

У Шевченківському районі Харкова водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду та намагався підкупити поліцейських.

драгер

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
У Харкові під час денного патрулювання 21 червня близько 12:00 патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Трінклера. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечної швидкості, внаслідок чого скоїв наїзд на перешкоду.
 
Під час спілкування з водієм інспектори зафіксували ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на місці за допомогою приладу Drager, результат якої показав 2,82 проміле. Водій не заперечував результатів тесту.
 
Під час оформлення адміністративних матеріалів громадянин спробував передати патрульним хабар у розмірі 10 тисяч гривень за уникнення відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність він не реагував. Для документування факту на місце викликали слідчо-оперативну групу.
 
Патрульні відсторонили чоловіка від керування автомобілем та склали протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар.
Тэги:  водій, харків
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