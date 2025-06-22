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22.06.2025  14:56   Рита Парфенова

Зниклу 14-річну мешканку Дергачівщини розшукали у Миколаєві та повернули батькам

Неповнолітню дівчину, яка зникла 16 червня з дому, правоохоронці знайшли у місті Миколаєві. Жодних протиправних дій щодо неї не виявлено.

На Харківщині розшукали зниклу 14-річну дівчину

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої мешканки Дергачівської громади, яка зникла 16 червня. 14-річну дівчину розшукали в місті Миколаєві, куди вона поїхала до свого знайомого.

Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники сектору карного розшуку відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 виїхали до Миколаєва. Там колеги з відділу поліції № 2 Миколаївського районного управління передали їм знайдену дівчину.

Правоохоронці підтвердили, що щодо підлітка не вчинялося жодних протиправних дій. Після повернення додому з родиною провели профілактичну бесіду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали трьох дітей, які зникли під час гри. 

Тэги:  розшук, харків
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