    
Главная Новини Харкова Суспільство Грози та сильний вітер у Харкові й області 22–23 червня
22.06.2025  13:47   Рита Парфенова

Грози та сильний вітер у Харкові й області 22–23 червня

У Харкові та Харківській області ввечері 22 червня та протягом доби 23 червня очікуються грози й поривчастий вітер, що може вплинути на роботу інфраструктури та рух транспорту.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіон найближчим часом накриють несприятливі метеоумови. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, у другій половині дня 22 червня та протягом усього 23 червня в місті Харкові прогнозується гроза та пориви вітру силою 15–20 метрів за секунду. Такі ж погодні умови очікуються і в області – грозові дощі супроводжуватимуться сильним вітром, який місцями може створювати небезпеку.

Фахівці попереджають, що в умовах негоди можливе ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб. Крім того, сильний вітер та опади можуть спричинити проблеми на дорогах, зокрема вплинути на рух транспорту й створити аварійні ситуації.

В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Мешканців просять бути обережними, уникати перебування під деревами, рекламними щитами та електромережами, а водіїв – зважати на погодні умови та дотримуватись безпечної швидкості.

Тэги:  гроза, негода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Суспільство 20 червня в Харкові очікуються гроза та сильний вітер 19.06 Суспільство У Харківській області 19 червня очікується гроза – оголошено штормове попередження 17.06 Суспільство У Харкові оголосили штормове попередження на 18–19 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 