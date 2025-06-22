22.06.2025 13:47 Рита Парфенова

Грози та сильний вітер у Харкові й області 22–23 червня

У Харкові та Харківській області ввечері 22 червня та протягом доби 23 червня очікуються грози й поривчастий вітер, що може вплинути на роботу інфраструктури та рух транспорту.



Фото з відкритих джерел

Харківський регіон найближчим часом накриють несприятливі метеоумови. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, у другій половині дня 22 червня та протягом усього 23 червня в місті Харкові прогнозується гроза та пориви вітру силою 15–20 метрів за секунду. Такі ж погодні умови очікуються і в області – грозові дощі супроводжуватимуться сильним вітром, який місцями може створювати небезпеку.

Фахівці попереджають, що в умовах негоди можливе ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб. Крім того, сильний вітер та опади можуть спричинити проблеми на дорогах, зокрема вплинути на рух транспорту й створити аварійні ситуації.

В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Мешканців просять бути обережними, уникати перебування під деревами, рекламними щитами та електромережами, а водіїв – зважати на погодні умови та дотримуватись безпечної швидкості.