Харків’ян закликають не відпочивати поблизу високовольтних ліній: енергетики нагадали правила безпеки

З настанням літнього сезону харків’ян попереджають про небезпеку перебування поблизу ліній електропередачі під час відпочинку на природі.
Енергетики попереджають: охоронна зона ЛЕП становить від 2 до 20 метрів по обидва боки від крайніх проводів, залежно від напруги. Ця зона повинна залишатися вільною для нормальної роботи електромереж і безпеки громадян.
Зокрема, встановлено такі відстані охоронних зон:
Для кабельних ліній електропередачі охоронна зона — по 1 метру з кожного боку кабелю, а в містах – 0,6 м до будівель і 1 м до проїжджої частини.
Також охоронна зона встановлюється в радіусі 3 метрів навколо трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
У цих зонах суворо заборонено:
Фахівці закликають громадян дотримуватись цих правил, аби не наражати себе та інших на небезпеку ураження струмом та не порушувати роботу об'єктів критичної інфраструктури.
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