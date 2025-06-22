22.06.2025 12:47 Рита Парфенова

Харків’ян закликають не відпочивати поблизу високовольтних ліній: енергетики нагадали правила безпеки

З настанням літнього сезону харків’ян попереджають про небезпеку перебування поблизу ліній електропередачі під час відпочинку на природі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , АТ "Харківобленерго" нагадали жителям міста й області про основні правила безпечної поведінки поблизу ліній електропередачі, особливо у місцях літнього відпочинку – біля водойм, у лісах та на відкритій місцевості.

Енергетики попереджають: охоронна зона ЛЕП становить від 2 до 20 метрів по обидва боки від крайніх проводів, залежно від напруги. Ця зона повинна залишатися вільною для нормальної роботи електромереж і безпеки громадян.

Зокрема, встановлено такі відстані охоронних зон:

до 1 кВ – 2 метри;

до 20 кВ – 10 метрів;

до 35 кВ – 15 метрів;

до 110 кВ – 20 метрів.

Для кабельних ліній електропередачі охоронна зона — по 1 метру з кожного боку кабелю, а в містах – 0,6 м до будівель і 1 м до проїжджої частини.

Також охоронна зона встановлюється в радіусі 3 метрів навколо трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

У цих зонах суворо заборонено:

перебувати стороннім особам;

проникати всередину підстанцій чи відчиняти двері та люки;

підключатися до електромережі або перемикати обладнання;

будувати будинки чи зводити споруди;

влаштовувати сміттєзвалища;

зберігати солому, дрова, добрива та інші матеріали;розпалювати вогнища чи підпалювати траву.

Фахівці закликають громадян дотримуватись цих правил, аби не наражати себе та інших на небезпеку ураження струмом та не порушувати роботу об'єктів критичної інфраструктури.

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