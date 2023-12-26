26.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У новорічну ніч у Харкові будуть посилені заходи безпеки

На період зимових свят в місті Харкові посилені заходи безпеки, які здійснює патрульна поліція, військові та СБУ.

Про це журналістам повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Централізованого святкування в метрополітені в новорічну ніч не буде. Але традиційно ввечері 31 грудня на станціях метро проведемо концерт. Люди зможуть отримати гарні емоції, а потім підземкою дістатися додому. Однак масових заходів не буде», - розповів Ігор Терехов.

Очільник міста зазначив, що тривалість комендантської години в ніч з 31 грудня на 1 січня в місті не зміниться.

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