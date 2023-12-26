26.12.2023 13:25 Дмитро Колонєй

Подвійне вбивство на Харківщині: крівавого зловмисника відправлено за грати

Вбивця ісполосував ножем двох жінок на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 51-річний чоловік в с. Безруки Дергачівської ОТГ першого квітня 2022 року в одному з домоволодінь під час сварки із коханкою на ґрунті ревнощів схопив ніж та шість разів вдарив жінку по різних частинах тіла.

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Почувши крики, на місце події прибігла матір потерпілої. Намагаючись захистити доньку, вона вдарила чоловіка по голові. Той у відповідь кинувся на літню жінку з ножем і завдав декілька ударів їй у шию, тулуб та по кінцівках.

Від отриманих травм обидві потерпілі померли на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Октябрський районний суду м. Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.