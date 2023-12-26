26.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові вуличне освітлення працюватиме довше

У зв'язку із значним зверненням харків'ян, у місті продовжили час роботи вуличного освітлення.



У Харкові вуличне освітлення працюватиме довше



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що у Харкові подовжили час роботи вуличного освітлення на 30 хвилин

Як розповіли в КП «Міськсвітло», зовнішнє освітлення тепер вимикають не о 21:00, а о 21:30. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з великою кількістю звернень харків’ян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.