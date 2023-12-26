26.12.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усувають 14 аварійних ситуацій

Сьогодні 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі проводиться комплекс відновлювальних заходів на водоводах на вулицях Погорєлова та Ахсарова.

«У першому випадку працюємо в приватному секторі та замінимо ділянку трубопроводу діаметром 400 мм. На час ремонту підвезення води харків'янам здійснюється автоцистернами підприємства. Після завершення робіт впорядкуємо територію. На вулиці Ахсарова сталася аварійна ситуація на водоводі діаметром 500 мм. Уже визначилися з характером ушкодження та розпочали його усунення», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Підбиваючи підсумки року, керівник служби зазначив, що ремонтники переклали близько 2300 метрів водопровідних мереж різного діаметру, ліквідували понад 560 аварійних ситуацій, відремонтували 517 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури і встановили 131 пожежний гідрант.

Для економії часу ремонтників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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