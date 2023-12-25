25.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники розповіли, як усували аварії на трубопроводах

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 17 аварійних ситуацій на трубопроводах та відремонтували 19 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, вагома робота була проведена ремонтниками Новобаварського району, які усунули пошкодження на водоводах на вулицях Арсенальній, Третій, Базарній та в провулку Райрадівському.

«Складна аварійна ситуація трапилась на водоводі діаметром 800 мм на вулиці Арсенальній, що забезпечує подачу води мешканцям Москалівки. Виявлене пошкодження сталося у важкодоступному для проведення ремонту місці, а ще додаткові труднощі створювали комунікації, що проходять поблизу. Проте бригади під керівництвом Василя Сергієнка успішно впоралися із завданням, і при цьому обійшлися без відключення харків'ян від водопостачання», - поінформував начальник районної служби Євген Сальков.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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