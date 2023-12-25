Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 грудня.
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Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою.
З 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, українці святкують Різдво 25 грудня.
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