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24.12.2023  12:33   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
  • Золочів - 10
  • Харків - 12
  • Богодухів - 11
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 13
  • Слобожанське - 11
  • Куп’янськ - 09
  • Красноград - 10
  • Лозова - 11
  • Ізюм -10
 
Всі показники у межах норми. 
 
 
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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