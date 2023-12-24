Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
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День вдалий для спілкування та пізнання нового у всіх видах: розваги, подорожі, відпочинок, навчання, нові знайомства, ділові переговори. Можливі нові захоплення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
У західних християн сьогодні Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового. Назва «вечірка» походить, як вважають, від слова «сочиво» – це особлива зернова каша, зазвичай з медом та фруктами.
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