    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Змінилися ціни на молочку: як саме
24.12.2023  11:54   Дмитро Колонєй

Змінилися ціни на молочку: як саме

Супермаркети опублікували свіжі ціни на молоко, сметану та сир.


Змінилися ціни на молочку: як саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Хвиля, змінилися ціни на молочку в супермаретах.
 

Молоко

 
  • Середня вартість молока Простонаше, порівняно з минулим місяцем, підвищилася з 38,98 грн до 42,38 грн за 900 мл.
  • Яготинське 2,6% стало на кілька копійок дешевшим – 41,22 грн за 900 мл.
 

Сметана

 
  • Сметана Президент 15% також стала на кілька копійок дешевшою – 40,67 грн. за 350 грам.
  • Просто наш 20% подешевшало з 49,34 грн до 48,97 грн за 340 грам.
 

Сир

 
  • Сир Простонаше 9% подорожчав з 70,84 грн. до 76,12 грн. за 300 грам.
 
Источник:   Хвиля
 Тэги:  ціни, молочка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Економіка та промисловість В Україні знижуються ціни на сало 24.12 Економіка та промисловість Скільки коштуватиме святковий стіл на Різдво 17.12 Економіка та промисловість Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 