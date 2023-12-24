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24.12.2023  11:23   

У Харкові розшукували зниклу безвісті дівчинку

Дитина у Харкові зникла після сварки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до правоохоронців звернлас мати дитини, яка  розповіла, що вранці після сварки 17-річна донька самовільно залишила оселю та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру, що розташований в одному із торговельних центрів міста. Обидва підлітки на телефонні дзвінки не відповідають.
 
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Поліцейські сектору ювенальної превенції розшукали зниклу. Дівчина гуляла по торговельному центру з друзями. Її доставили додому та передали батькам.
 
 
Тэги:  розшук, дитина, харків
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