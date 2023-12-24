24.12.2023 10:53 Дмитро Колонєй

Під Харковом хитрий чоловік намагався вкрасти авто на очах у власника

Під Харковом правоохоронці викрили зловмисника.



Під Харковом хитрий чоловік намагався вкрасти авто на очах у власника



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 22 грудня 2023 року під приводом придбання авто з дозволу заявника злодюга сів до автомобіля "ЗАЗ Ланос" та поїхав у невідомому напрямку.

Того ж дня 40-річного редивіста з Мерефи затримали поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 11 громадян отримали травми, 2 людини загинули.

У селі Багата Чернещина Сахновщинської селищної ради правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Источник: ГУ Нацполіції

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