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24.12.2023  10:53   Дмитро Колонєй

Під Харковом хитрий чоловік намагався вкрасти авто на очах у власника

Під Харковом правоохоронці викрили зловмисника.


Під Харковом хитрий чоловік намагався вкрасти авто на очах у власника
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 22 грудня 2023 року під приводом придбання авто з дозволу заявника злодюга сів до автомобіля "ЗАЗ Ланос" та поїхав у невідомому напрямку.
 
Того ж дня 40-річного редивіста з Мерефи затримали поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 11 громадян отримали травми, 2 людини загинули.
 
У селі Багата Чернещина Сахновщинської селищної ради правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.
 
Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрили квартирного злодія, який викрав кілька тисяч доларів і євро та золоті прикраси.
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, крадіжка, харків
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