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24.12.2023  10:09   Дмитро Колонєй

Загарбники обстріляли передмістя Харкова (фото)

Російська армія завдала ударів по будинках мирних жителів під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 22 грудня 2023 року близько 15:20 російські військові обстріляли с. Липці. 
 
У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
 
За попередніми даними, ворог бив по селу з артилерії. Правоохоронці зафіксували щонайменше 12 влучань. 
 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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