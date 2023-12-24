24.12.2023 09:31 Дмитро Колонєй

Скільки коштуватиме святковий стіл на Різдво

Ціни на продукти наприкінці грудня

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Хвиля, підрахували, скільки коштуватиме господиням накрити стіл на Різдво.

Кутя

Так, середня ціна 250 грамів куті складає 44 гривні. Однак це вартість самої пшениці, а ось за добавки до неї доведеться заплатити набагато більше:

родзинки 200 грамів – від 30 до 60 гривень залежно від виду;

цукати 150 грамів – у середньому від 24 до 54 гривень;

горіхи – до 60 гривень;

мак – найдешевший коштуватиме 25,6 гривні, а дорожче – до 76 гривень;

мед – від 150 до 270 гривень, залежно від виробника.

Тобто, кутя коштуватиме 300-500 гривень залежно від набору продуктів та цін на них.

Пісний борщ

На Різдво традиційно готують і пісний борщ. У 2023 році вартість продуктів для приготування 3 літрів пісного борщу становитиме:

300 грамів картоплі – це сьогодні 4,56 гривні;

500 г капусти – 5,6 гривні;

200 г моркви – 2,17 гривні;

150 г цибулі – 2,2 гривні;

200 грамів буряка – 2,12 гривні;

томатна паста – близько 77,7 гривні;

банку квасолі консервованої – десь 48 гривень;

перець горошком – 7,4 гривні.

У середньому вартість пісного борщу складатиме майже 150 гривень.

Крім того, на стіл у святвечір подають різні квашені та мариновані страви, наприклад, капуста та гриби, а також оселедець, який обійдеться у 57-91 гривню.