24.12.2023 08:58 Дмитро Колонєй

Через обстріли Харківщини постраждали двоє людей

Оперативна ситуація на Харківщині на ранок 24 грудня 2023 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини,

Козача Лопань Харківського району;

Ізбицьке Чугуївського району;

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Берестове,

Великий Бурлук,

Строївка,

Бологівка Куп'янського району.

ЗСУ відбили 17 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.

Близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній.

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23 грудня 2023 року о 14:50 в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід. Без постраждалих.

О 16:15 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Горів приватний будинок. Без постраждалих.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 1,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 38 ВНП. Розмінування триває.