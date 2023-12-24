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24.12.2023  08:58   Дмитро Колонєй

Через обстріли Харківщини постраждали двоє людей

Оперативна ситуація на Харківщині на ранок 24 грудня 2023 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини,
  • Козача Лопань Харківського району;
  • Ізбицьке  Чугуївського району;
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Берестове,
  • Великий Бурлук,
  • Строївка,
  • Бологівка Куп'янського району. 
 
ЗСУ відбили 17 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району.
 
Близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній. 
 
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23 грудня 2023 року о 14:50 в результаті ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід. Без постраждалих.
 
 О 16:15 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Горів приватний будинок. Без постраждалих. 
 
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 1,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 38 ВНП. Розмінування триває.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час гасіння пожежі врятували жінку.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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