24.12.2023 08:31 Дмитро Колонєй

Харківщина на 24 грудня: оперативна інформація від ДСНС

На Харківщині знешкоджено десятки вибухонебезпечних предметів.



Харківщина на 24 грудня: оперативна інформація від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 23 по 24 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 9 оперативних виїздів, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

6 – на допомогу населенню;

1 – інший виїзд.

Близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янську. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 кв.м. Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Протягом доби рятувальники тричі залучались для обстеження територій населених пунктів, які були обстріляні ворогом.

Близько 07:00 надзвичайники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини провели перевірку околиць селища Великий Бурлук, де виявили сліди від влучань ворожих засобів повітряного враження. Пошкоджень інфраструктури чи людських помешкань не виявлено. Постраждалих також немає. Обстріл даного населеного пункту відбувся напередодні.

О 16:00 бійці 63-го Державного пожежно-рятувального посту із селища Козача Лопань виїхали на обстеження території свого селища, котре щойно було вражене з ворожої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу на вводі у приватний будинок, а також його стіни, вікна та дах. Рятувальники перекрили вентиль на газовій трубі, щоб припинити витік газу та запобігти пожежі. Постраждалих не виявлено.

Вже 24 грудня о 05:00 вогнеборці 12-ї частини ДСНС з Великого Бурлука залучались до обстеження села Підсереднє, яке також піддалось ворожому обстрілу. Вони виявили значні пошкодження будинків та споруд на території 6-ти приватних домоволодінь, а також 2-х постраждалих людей, які отримали осколкові поранення.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 одиниць вибухонебезпечних предметів.