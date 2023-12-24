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24.12.2023  08:07   

На Харківщині українські захисники відбили 17 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Авіаційних ударів на Харівщині зазнала Синьківка. 
 
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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