У Харкові викрили квартирного злодія, який викрав кілька тисяч доларів і євро та золоті прикраси

У Харкові чоловік пошкодив замок на вхідних дверях та виніс з квартири жінки 2000 доларів США, 1700 євро та ювелірні вироби
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, крадіжка сталася у квітні 2023 року з квартири будинку по вулиці Ігоря Муратова. Зі слів потерпілої, 33-річної жінки, невідомі шляхом підбору ключа до вхідних дверей проникли до її квартири, викрали гроші у сумі 2000 доларів США, 1700 євро та вироби із золота.
В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 33-річний мешканець міста Харків.
За місцем мешкання чоловіка було проведено санкціонований обшук. Вилучили мобільний телефон, викрутку для злому секретів замків, наркотичну речовину та засіб для вживання наркотичних засобів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова.
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