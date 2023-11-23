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23.11.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі Харкова комунальники переклали 306 метрів аварійного водоводу

Бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали 306 метрів аварійного водоводу діаметром 150 мм по вулиці Волонтерській у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив начальник районної служби Олександр Сірко, заміну провели на ділянці технічно зношеного транзитного трубопроводу, що проходив через підвальні приміщення кількох висотних будинків.
 
«Комплекс робіт намагалися провести оперативно, оскільки гілка транзитна і аварійні ситуації, що виникали на мережі, підтоплювали підвали будинків. А з урахуванням безперервних військових дій, деякі з підвальних приміщень харків'яни використовують, як укриття.
 
Нову ділянку переклали відкритим способом, якісними матеріалами, також капітально відновили 3 оглядові колодязі з повним оновленням запірної арматури. Під час ремонтних робіт водопостачання споживачам не відключали», – зазначив Олександр Сірко.
 
За його словами, наразі ремонтники продовжують роботи з благоустрою території.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у промзоні Харкова ліквідують складну аварію на водоводі.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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