23.11.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі Харкова комунальники переклали 306 метрів аварійного водоводу

Бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали 306 метрів аварійного водоводу діаметром 150 мм по вулиці Волонтерській у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Олександр Сірко, заміну провели на ділянці технічно зношеного транзитного трубопроводу, що проходив через підвальні приміщення кількох висотних будинків.

«Комплекс робіт намагалися провести оперативно, оскільки гілка транзитна і аварійні ситуації, що виникали на мережі, підтоплювали підвали будинків. А з урахуванням безперервних військових дій, деякі з підвальних приміщень харків'яни використовують, як укриття.

Нову ділянку переклали відкритим способом, якісними матеріалами, також капітально відновили 3 оглядові колодязі з повним оновленням запірної арматури. Під час ремонтних робіт водопостачання споживачам не відключали», – зазначив Олександр Сірко.

За його словами, наразі ремонтники продовжують роботи з благоустрою території.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у промзоні Харкова ліквідують складну аварію на водоводі.