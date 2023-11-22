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22.11.2023  12:30   

У промзоні Харкова ліквідують складну аварію на водоводі

У Шевченківському районі Харкова На вулиці Авіахімічній ліквідують складну аварію

На вулиці Авіахімічній ліквідують складну аварію

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», 21 ремонтна бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 13 аварійних ситуацій на водоводах міста.

Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт заплановано у Шевченківському районі.

Приоритетом для бригад району є усунення пошкоджень на ділянці водоводу діаметром 1400 мм на вулиці Авіахімічній.

«Зважаючи на те, що даний трубопровід забезпечує водою велику кількість харків'ян, ремонт проводимо без відключення водопостачання. Певні складнощі виникають через незручне розташування водоводу, але досвідчені майстри під керівництвом Олександра Омельчука з поставленим завданням впораються у встановлений термін. Паралельно на вулиці Балакірєва проведемо заміну ділянки магістралі діаметром 100 мм та встановимо новий пожежний гідрант, а на вулиці Ахсарова капітально відремонтуємо оглядовий колодязь», - поінформував провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у стаціонарних та тимчасових укриттях Харкова фахівці водоканалу завершили комплексне відновлення комунікацій.
Тэги:  вода, харків
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