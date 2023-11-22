Для централізованих закупівель Харкова розширили перелік товарів та послуг

Таке рішення прийнято на сесії міськради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Перелік централізованих закупівель розширився до 25 категорій та поповнився наступними позиціями:

телеметричне та термінальне обладнання,

комутаційні щити,

телекомунікаційні кабелі та обладнання.

«Це пов’язано з тим, що наступного року нам потрібно буде облаштувати власну систему оповіщення. Тому це має бути централізована закупівля, щоб усе було прозоро», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Відзначається, що станом на 1 листопада ЦЗО провела 225 процедур закупівлі для 381 замовника-ініціатора, і загальна економія коштів склала 50,7 млн грн.

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