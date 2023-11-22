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22.11.2023  13:15   Рита Парфенова

Для централізованих закупівель Харкова розширили перелік товарів та послуг

Розширений перелік товарів і послуг, закупівля яких обов’язково здійснюється через КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ЦЗО).

централізовані закупівлі

Таке рішення прийнято на сесії міськради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Перелік централізованих закупівель розширився до 25 категорій та поповнився наступними позиціями:

  • телеметричне та термінальне обладнання,
  • комутаційні щити,
  • телекомунікаційні кабелі та обладнання. 
«Це пов’язано  з тим, що наступного року нам потрібно буде облаштувати власну систему оповіщення. Тому це має бути централізована закупівля, щоб усе було прозоро», - зазначив міський голова Ігор Терехов. 
 
Відзначається, що станом на 1 листопада ЦЗО провела 225 процедур закупівлі для 381 замовника-ініціатора, і загальна економія коштів склала 50,7 млн грн.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ХХ позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 22 листопада в дистанційному режимі.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, харків, тендер
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