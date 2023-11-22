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22.11.2023  13:31   Рита Парфенова

У Харкові перейменували залізничну станцію

Станція «Харків-Балашовський» відтепер носитиме іншу назву.


Фото: ХМР

Таке рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Відтепер залізнична станція «Харків-Балашовський» носитиме назву «Харків-Слобідський».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ХХ позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 22 листопада в дистанційному режимі.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, перейменування, хареів
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