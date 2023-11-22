22.11.2023 13:41 Рита Парфенова

Водій, який напідпитку пропонував хабар поліцейським Харкова, отримав підозру

Слідчі повідомили про підозру чоловікові, який пропонував 1700 гривень, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем напідпитку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, подія сталася 3 листопада в Основ`янському районі Харкова.



53-річний чоловік рухався на своєму транспортному засобі та порушив правила дорожнього руху - проїхав на жовтий колір світлофора.



Патрульні поліцейські зупинили водія і виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння.



Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП, водій запропонував патрульним 1700 гривень за уникнення покарання.



За вказаним фактом слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто із ознаками алкогольного сп'яніння намагався дати хабар патрульним.

Источник: Поліція Харківської області

підозра, харків Тэги: хабар