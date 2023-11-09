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09.11.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто із ознаками алкогольного сп'яніння намагався дати хабар патрульним

Водій пропонував за непритягнення до адміністративної відповідальності патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
На проспекті Героїв Сталінграду патрульні зупинили авто ЗАЗ. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.
 
За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Водій попередження проігнорував.
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Все ж водію довелось пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка. На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння)КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейському, який у передмісті Харкова збив насмерть 15-річну дівчинку, повідомлено про підозру.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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