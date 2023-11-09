09.11.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область: загинула людина

За даними слідства, 8 листопада з 13:00 до 17:00 російські військові здійснили масований обстріл села Ізюмське.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Окупанти завдали ударів з артилерії та КАБ. Загинув 48-річний цивільний чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів.

Вчора близько 21:20 ворог обстріляв з артилерії м. Купʼянськ: горів гараж та автомобіль.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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