09.11.2023 11:42 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше ніж 13 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 8 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 13 га території, з них 1,6 га за допомогою машин механізованого розмінування, 8,8 км ліній електропередач, 1,26 км автомобільних доріг, 9 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 155 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 167 саперів та 72 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4058 га території 280,7 км автомобільних доріг, 2862 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 83 тис. 644 ВНП. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.