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09.11.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині низка територіальних підрозділів Міграційної служби припинили роботу

Припинення роботи відбувається у межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
У межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів, у Головному управлінні ДМС в Харківській області 1 листопада 2023 року ліквідовані наступні територіальні підрозділи:
  • Київський відділ;
  • Близнюківський сектор;
  • Борівський сектор;
  • Великобурлуцький сектор;
  • Дворічанський сектор;
  • Зачепилівський сектор;
  • Золочівський сектор;
  • Кегичівський сектор;
  • Коломацький сектор;
  • Нововодолазький сектор;
  • Печенізький сектор.
 
Щодо змін в роботі Київського відділу ГУ ДМС у Харківській області буде додатково повідомлено в найкоротші терміни.
 
Оформити паспортні документи можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації. З переліком працюючих підрозділів Харківської області можна ознайомитись за посиланням.
 
За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном сервісу «Гаряча лінія» ГУ ДМС у Харківській області: +38(057)705-52-80
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський обласний центр зайнятості проводить ярмарок вакансій під гаслом «Незламний. Робота є!».
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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