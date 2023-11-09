09.11.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині низка територіальних підрозділів Міграційної служби припинили роботу

Припинення роботи відбувається у межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

У межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів, у Головному управлінні ДМС в Харківській області 1 листопада 2023 року ліквідовані наступні територіальні підрозділи:

Київський відділ;

Близнюківський сектор;

Борівський сектор;

Великобурлуцький сектор;

Дворічанський сектор;

Зачепилівський сектор;

Золочівський сектор;

Кегичівський сектор;

Коломацький сектор;

Нововодолазький сектор;

Печенізький сектор.

Щодо змін в роботі Київського відділу ГУ ДМС у Харківській області буде додатково повідомлено в найкоротші терміни.

Оформити паспортні документи можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації. З переліком працюючих підрозділів Харківської області можна ознайомитись за посиланням.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном сервісу «Гаряча лінія» ГУ ДМС у Харківській області: +38(057)705-52-80

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