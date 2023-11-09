09.11.2023 12:05 Віталій Хінєвіч
На Харківщині низка територіальних підрозділів Міграційної служби припинили роботу
Припинення роботи відбувається у межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
У межах програми з оптимізації процесів надання послуг та розподілу державних ресурсів, у Головному управлінні ДМС в Харківській області 1 листопада 2023 року ліквідовані наступні територіальні підрозділи:
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Київський відділ;
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Близнюківський сектор;
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Борівський сектор;
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Великобурлуцький сектор;
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Дворічанський сектор;
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Зачепилівський сектор;
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Золочівський сектор;
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Кегичівський сектор;
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Коломацький сектор;
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Нововодолазький сектор;
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Печенізький сектор.
Щодо змін в роботі Київського відділу ГУ ДМС у Харківській області буде додатково повідомлено в найкоротші терміни.
Оформити паспортні документи можна у будь-якому підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації. З переліком працюючих підрозділів Харківської області можна ознайомитись за посиланням.
За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном сервісу «Гаряча лінія» ГУ ДМС у Харківській області: +38(057)705-52-80
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