04.07.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу відділення у Слобідському районі

Відновлено роботу Слобідського відділу ГУ ДМС у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

В відділі можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Адміністративні послуги надаються громадянам незалежно від місця реєстрації. Запис можливий через сервіс « Електронна черга ».

У відділі працює пільгова поточна черга доступна для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому: пн-пт 11:00-12:00.

Графік прийому громадян:

Пн-чт: 9:00 - 17:00

Пт: 9:00 - 15:45

Обідня перерва: 13:00 - 13:45

Під час повітряних тривог і за відсутністю електропостачання надання адмінпослуг зупиняється. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(063)822-11-96.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася виставка світлин Україна з вікна потяга.