04.07.2023 13:43 Рита Парфенова

У Харкові відкрилася виставка світлин "Україна з вікна потяга"

До 31 липня експонуватиметься виставка світлин «Україна з вікна потяга».

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, виставка світлин харківської фотохудожниці Ольги Люліної під назвою «Україна з вікна потяга» відкорилася у бібліотеці-філії №11 ЦБС Холодногірського району.



Майстриня 21 рік працювала на залізничному транспорті, пройшовши шлях від провідниці пасажирських вагонів до провідного інженера з тягових розрахунків служби перевезень Північної залізниці.



Виставка працюватиме до 31 липня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські діти беруть участь у виставці дитячих малюнків в Брюсселі