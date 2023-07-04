У Харкові відкрилася виставка світлин "Україна з вікна потяга"

До 31 липня експонуватиметься виставка світлин «Україна з вікна потяга».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, виставка світлин харківської фотохудожниці Ольги Люліної під назвою «Україна з вікна потяга» відкорилася у бібліотеці-філії №11 ЦБС Холодногірського району.
Майстриня 21 рік працювала на залізничному транспорті, пройшовши шлях від провідниці пасажирських вагонів до провідного інженера з тягових розрахунків служби перевезень Північної залізниці.
Виставка працюватиме до 31 липня.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські діти беруть участь у виставці дитячих малюнків в Брюсселі
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