Полювання дозволили в одній із громад Харківщині під час воєнного стану

У Валківській громаді Харківської області було видано дозвіл на відстрілювання лисиць з метою зменшення їх популяції.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на інформацію Валківської міської ради.
Відповідне рішення було ухвалено на апаратній нараді у міськраді міста Валки у зв'язку із збільшенням кількості лисиць та інших хижаків.
Наголошено, що в регіоні на час воєнного стану діє заборона на відвідування лісів та полювання. Проте жителі громади скаржаться на лисиць і шкоду, яку вони завдають домашнім тваринам та птахам. Крім того, лисиці є переносниками сказу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу.
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