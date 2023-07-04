04.07.2023 14:01 Рита Парфенова

Полювання дозволили в одній із громад Харківщині під час воєнного стану

У Валківській громаді Харківської області було видано дозвіл на відстрілювання лисиць з метою зменшення їх популяції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на інформацію Валківської міської ради.

Відповідне рішення було ухвалено на апаратній нараді у міськраді міста Валки у зв'язку із збільшенням кількості лисиць та інших хижаків.



Наголошено, що в регіоні на час воєнного стану діє заборона на відвідування лісів та полювання. Проте жителі громади скаржаться на лисиць і шкоду, яку вони завдають домашнім тваринам та птахам. Крім того, лисиці є переносниками сказу.

«Від жителів нашої громади неодноразово надходили звернення щодо суттєвого збільшення кількості лисиць та шкоди, якої вони завдають. Міська рада, реагуючи на ці звернення, порушувала дану проблему на різних рівнях. Як результат – зараз можемо на законних підставах проводити на території громади заходи зі зменшення популяції лисиць.» - зазначив міський голова Валерій Скрипніченко.

Дозвіл у денний час проводити відстріл хижаків та здійснювати біотехнічні заходи надано Богодухівською районною військовою адміністрацією.

Відстріл хижаків заплановано на найближчий час, у зв'язку з чим місцевих жителів просять із розумінням поставитися до роботи мисливців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 3 по 9 липня обходитимуть мешканців приватного сектору з метою проведення щеплень собак та котів проти сказу.